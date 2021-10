Das Wesen der Kinder gut getroffen

Der Kreativpreis für hervorragende Religionspädagogik in Kindertagesstätten ist von Weihbischof Matthias König an die Katholische Kindertagesstätte St. Marien in Tietelsen verliehen worden. „DIE ULLA 2020/2021“, so der Name der Auszeichnung, ist an an drei Einrichtungen aus dem Erzbistum Paderborn vergeben worden.

„Alle Menschen sind gleich, aber dich und mich gibt es nur 1x!“ Unter diesem Motto suchte die Redaktion der Internetplattform der Katholischen Kindertagesstätten im Erzbistum Paderborn (www.kitarel.de) besondere Ideen, die das Wesen der Kinder in der Mitte treffen: vielseitig und einzigartig! 14 Kindertagesstätten haben Beiträge eingereicht. Drei Projekte wurden mit dem KitaRel-Kreativpreis „DIE ULLA“ ausgezeichnet. Weihbischof Matthias König verlieh die Preise bei einer Feierstunde an die Gewinner-Kindertagesstätten: Katholischer Kindergarten St. Antonius Wickede, Katholischer Kindertagesstätte St. Elisabeth Bergkamen-Oberaden und Katholische Kindertagesstätte St. Marien Tietelsen.

In Tietelsen fielen die Verantwortlichen hiermit auf: Wenn Kinder von einem Thema angesteckt sind, können sie viel bewegen. Das zeigt das enorme Engagement für das wohl verdiente „ULLA“-Gewinner-Projekt der Kindertagesstätte St. Marien Tietelsen. Andere Kitas werden von „Mini-Naturschutzgebieten“, dem Bienenfreunde-Lied und zahlreichen bunten Ideen eingeladen, auch mit ihren Kitakindern im Einsatz für Gottes Schöpfung zu sein, hieß es bei der Ehrung.

Kita-Arbeit in Corona-Zeiten: ein großes Thema. Wie sich in Zeiten der Trennung alle Kinder einer Kindertagesstätte über besondere religiöse Angebote als eine Gemeinschaft erleben können, zeigt der Kindergarten St. Antonius Wickede. „Als roter Faden zieht sich das Ausschreibungsthema durch die ganze Kita“, erläutert Professorin Bergit Peters von der Katholischen Hochschule NRW die Besonderheit der Projektarbeit in Kleingruppen gemeinsam mit Juror Josef Brockmeyer, Schulleiter des St.-Franziskus-Berufskollegs Hamm. „Die Kinder sind durchgängig als aktive Lernsubjekte erkennbar und das Team vernetzt sich mit den Eltern und dem pastoralen Nahraum.“

„Gelungene bunte und vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten, die die Einzigartigkeit jedes Menschen konsequent machen, der Bezug Kind-Gott ist immer sichtbar“, finden auch die Jurorinnen Kathrin Bußmann, Regionalleitung der Kath. Kitas Hellweg gem. GmbH, und Martina Pelzel, Leitung der Abt Kruse in Schloß Holte-Stukenbrock.

Mit einer lebendige Zeitreise zum Anfang der Schöpfung, die das Spiel der Kinder noch lange begleitet, verdient sich die Kindertagesstätte St. Elisabeth Bergkamen-Oberaden den Kreativpreis. „Das Thema wird durch den Alltag inspiriert. Die Betrachtung der verschiedenen Schneckenhäuser führt zu der Erkenntnis: ‚Alles was Gott erschaffen hat, gibt es nur 1x‘. Die Idee, sich mit Hilfe einer Zeitmaschine in die Zeit der Entstehung unserer Welt zu versetzen, ist großartig. Die Kinder sind Teil des Projektes, weil ihre Fragen nach dem ‚woher?‘ aufgegriffen werden“, lobt Jurymitglied Detlef Müller (Geschäftsführer der Katholischen Kita gem. GmbHs Hochstift und Minden-Ravensberg-Lippe) den Gewinnerbeitrag. Dem Erzbistum ist die Würdigung der oft nicht einfachen pädagogischen Arbeit in Coronazeiten ein besonderes Anliegen.

