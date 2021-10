Das WESTFALEN-BLATT ist umgezogen

Kreis höxter

Nach fast 30 Jahren Präsenz am Brakeler Marktplatz ist das WESTFALEN-BLATT in dieser Woche umgezogen. Das neue Domizil ist das Verwaltungsgebäude der ehemaligen Bäckerei Siebrecht an der Industriestraße 25. Durch seine günstige Lage direkt an den Bundesstraße 64 und der Ostwestfalenstraße soll es als Zentrale dieser Zeitung für das Kreisgebiet dienen und in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden.