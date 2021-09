Das wird ein Rekordsonntag

Wer liegt vorne, wer ist abgeschlagen? Wenige Tage vor der Wahl erheben die Umfrageinstitute in Deutschland ein letztes Mal, für wen sich die Wahlberechtigten entscheiden würden.

Auch viele Wählerinnen und Wähler im Kreis Höxter schauen – wie die Kandidaten der Parteien – gebannt auf das Stimmungsbild. Alle Wahlkämpfer bestätigen, dass es selten in jüngster Vergangenheit so ein enormes Interesse an einer Wahl gegeben habe.