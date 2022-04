Das Wunder des Lebens

Bielefeld

Morgens um 7 Uhr am Donnerstag hatte es das erste Küken geschafft. Mit dem Eizahn – dem kleinen Dorn auf der noch winzigen Schnabelspitze – hatte es die Schale geknackt und war aus dem Ei geschlüpft, in dem es 21 Tage lang herangewachsen war. Völlig erschöpft und mit noch feuchtem Gefieder lag es in dem Brutkasten, um aber schon nach wenigen Stunden umherzulaufen.

Von Hendrik Uffmann