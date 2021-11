Debatte nach Wiebke Esdars Dankeschön

FDP scheitert mit dem Versuch, die politische Neutralität der Bielefelder Verwaltung per Satzung abzusichern

Bielefeld

Ausgerechnet im Bundestagswahlkampf hatte die SPD-Kandidatin Wiebke Esdar eine Dankes-Karte mit aufgeklebtem Schokoladengruß an Lehrer in Bielefelder Schulen, aber auch an Mitarbeiter im Gesundheitsamt und im Impfzentrum verteilen lassen. CDU und FDP beklagten eine Verletzung des Neutralitätsgebots, weil die Verwaltung das zugelassen hat. Im Hauptausschuss hatte das jetzt ein Nachspiel.

Von Peter Bollig