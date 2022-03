Debatte um evangelikale Kita in Bielefeld

De Möglichkeit, neue Kindergärten zu eröffnen, wird in Bielefeld angesichts des großen Bedarfs eigentlich immer gerne wahrgenommen. Bei den Plänen, auf dem Gelände der Georg-Müller-Schule zwischen Detmolder Straße und Lipper Hellweg eine Drei-Gruppen-Kita zu bauen, haben die Bezirkspolitiker in Stieghorst allerdings Bedenken.

Kindergarten-Pläne an der Georg-Müller-Schule: Stieghorsts Bezirksvertreter haben Bedenken

Der Trägerverein der Georg-Müller-Schule an der Detmolder Straße möchte auf dem roten Sportplatz links neben der Turnhalle einen Kindergarten bauen. Träger soll der Verein Christliche Kitas Bielefeld werden.

Andrea Duffert vom Jugendamt kam mit der Empfehlung in die Bezirksvertretersitzung, diese Kita so schnell wie möglich umzusetzen. Denn sie sei kurzfristig zu realisieren: Der Trägerverein der Georg-Müller-Schule als Eigentümer der Fläche habe schon einen positiven Bauvorbescheid aus dem Jahr 2016. Als Eigentümer der neuen Kita dürfe er deren Träger auswählen und haben ihn schon an der Hand: den Verein Christliche Kitas Bielefeld.