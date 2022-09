Debatte um stellvertretenden Schlänger Bürgermeister geht weiter

Die Gemeinde Schlangen sieht keine Möglichkeit, einen dritten stellvertretenden Bürgermeister zu wählen. Darauf hat Bürgermeister Marcus Püster am Montag hingewiesen. Dies lasse die Gemeindeordnung nicht zu, erklärte er. Auch digitalen Ratssitzungen erteilte der Schlänger Verwaltungschef eine Absage.

Im kommunalpolitischen Streit um eine mögliche Abwahl des zweiten stellvertretenden Bürgermeisters Maximilian Scholz (Die Partei) hatten Bündnis 90/Grüne und Für Schlangen die Wahl eines dritten stellvertretenden Bürgermeisters bis zur Rückkehr von Scholz vorgeschlagen. Der 23-jährige Scholz ist wie berichtet im Rahmen eines Austauschprogramms für ein Jahr in die USA abgereist und möchte sein Stellvertreteramt weiter wahrnehmen. SPD und CDU im Gemeinderat lehnen dies ab, das Amt erfordere Präsenz. Sie wollen die Abwahl von Scholz in der nächsten Ratssitzung durchsetzen (wir berichteten am Samstag).