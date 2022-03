Erst Corona-Pandemie, jetzt noch Krieg in der Ukraine – beide Ereignisse drücken derzeit massiv auf die Stimmung im Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbe (Dehoga) in Ostwestfalen.

„Viele unserer Mitglieder haben Angst und sind in großer Sorge um ihr Geschäft“, sagt der am Dienstag wiedergewählte Präsident des Dehoga Ostwestfalen, Andreas Büscher (61). Dem Verband mit Sitz in Bielefeld gehören rund 2000 Mitgliedsbetriebe an – zumeist Gaststätten, Restaurants und Hotels