Delbrück bekommt drei neue Kitas

Träger vorgestellt: Kreissportbund in Anreppen, „Stepke“ in Lippling und Pari-Aktiv in Sudhagen

Delbrück

Gleich drei neue Kitas sollen im Sommer 2023 in Delbrück an den Start gehen. Die Stadt Delbrück und das Kreisjugendamt haben am Donnerstag bekannt gegeben, wer die Kindergärten betreiben wird. Den Zuschlag für Anreppen hat der Kreissportbund bekommen. In Sudhagen wird „Der Paritätische“ (Pari-Aktiv) Träger, in Lipp­ling kommt „Stepke“ mit Hauptsitz in Berlin zum Zuge.

Von Meike Oblau