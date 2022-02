Delbrück wird kein „Sicherer Hafen“

Antragsteller Martin Kolek war vor einiger Zeit selbst ehrenamtliches Crew-Mitglied der „Sea-Watch“ im Mittelmeer (das WV berichtete). In seinem Bürgerantrag (Aufforderung an die Bundesregierung zur Einhaltung der UN-Menschenrechtscharta, der Genfer Flüchtlingskonvention und des Seevölkerrechts; Erklärung der Stadt Delbrück zum „Sicheren Hafen“) weist Kolek unter anderem darauf hin: „Im Völkerrecht und in den internationalen Seerechtsübereinkommen ist die Seenotrettung ein festgeschriebenes Vorgehen. Dazu gehört auch das selbstverständliche und geschützte Verbringen der aufgenommenen Menschen an einen sicheren, das heißt nach Menschenrechtsgesichtspunkten entsprechenden Hafen. Mittlerweile verweigern europäische Staaten dieses Prozedere (...). Die Einhaltung und in diesem Fall die Missachtung von Menschenrechten ist keine Angelegenheit, welcher der willkürlichen Verhandlungsprozedur von Staaten überlassen werden darf (...). Der Stadtrat von Delbrück möge daher im oben genannten Sinne beschließen, dass Delbrück ein ‚Sicherer Hafen‘ ist.

