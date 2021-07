Delbrücker ertrinkt: Hilfe für Familie

Paderborn/Delbrück

Er wollte sich mit seiner Familie Anfang Juli einen schönen Tag in Holland machen. Doch der Tag endete in einer Tragödie: Der dreifache Vater und Ehemann Viktor Moros ging zum Schwimmen in die Maas und kam nicht wieder. Der 35-Jährige aus Delbrück ertrank. Die Leiche wurde drei Tage später von der Polizei gefunden.

Von Ingo Schmitz