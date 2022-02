Delbrücker Geschichtsforum hat neues Konzept

Am 12. April 2006 erschien die erste Ausgabe „Damals & Heute“ des Delbrücker Geschichtsforums. Seitdem sind in 54 Ausgaben mit Hintergründigem und Interessantem über die Geschichte, die Natur und die Heimatpflege im Delbrücker Land veröffentlicht worden. Wurden die Ausgaben bislang über die Delbrücker Stadtpost drei bis vier Mal im Jahr verteilt, hat das Geschichtsforum nun ein neues Konzept entwickelt: Die Informationen erscheinen ab sofort in einer eigenen Schriftenreihe.

„Es steht nach wie vor genügend Material zur Verfügung, so dass wir mit dem neuen Konzept drei bis vier Themen auf etwa 20 Seiten zusammenfassen können. Unser Dank gilt dabei der Stadtsparkasse Delbrück, durch deren Unterstützung „Damals & Heute“ weiterhin kostenlos für die interessierten Leserinnen und Leser erscheinen kann“, so Herausgeber Bernhard Kößmeier. Die Autorenarbeit gehe immer mehr an das Delbrücker Geschichtsforum über, und da er im vergangenen Jahr auch das Amt des Stadtheimatpflegers abgegeben habe, sei es an der Zeit gewesen, ein neues Konzept zu entwickeln.