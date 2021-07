Delbrücker in den Niederlanden ertrunken

Ein Familienvater (35) aus Delbrück ist am Montag bei Milsbeek/Bezirk Limburg in den Niederlanden tot aufgefunden worden. Der Mann wurde seit Freitagabend vermisst.

Laut einem Bericht einer niederländischen Zeitung war der Delbrücker, der mit einer Gruppe an der Maas in Oeffelt fischte, am Freitag um 23.30 Uhr ins Wasser gegangen. Schon kurz danach wurde er vermisst.