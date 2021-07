Delta-Variante hat sich durchgesetzt

In Lissabon hat die Ausbreitung der Delta-Variante zu einer Infektionswelle geführt. In Minden-Lübbecke sind die Infektionszahlen noch gering, die hochansteckende Corona-Variante scheint sich aber bereits durchgesetzt zu haben.

„Innerhalb kürzester Zeit hat sich diese Variante des Coronavirus durchgesetzt“, sagte der Sprecher der Mühlenkreiskliniken, Christian Busse. Von 25 positiv ausgefallenen PCR-Tests am Dienstag gingen 24 auf die Delta-Variante zurück, so Busse. Also mehr als 90 Prozent. Noch in der Vorwoche seien es lediglich zehn Prozent der Positiv-Fälle gewesen. Die absoluten Infektionszahlen würden sich derzeit noch auf niedrigem Niveau bewegen, hätten aber ebenfalls eine steigende Tendenz.