Dem Bauchgefühl nachgehen

Bündnis für den Kindesschutz vernetzt Akteure auch in Altenbeken und soll sensibilisieren

Altenbeken

Mindestens einmal im Jahr veranstaltet das Kreisjugendamt Paderborn ein Bündnis für den Kindesschutz und Frühe Hilfen in Städten und Kommunen des Kreises. Ziel ist es, dabei alle Akteure zusammen an einen Tisch zu bringen, die in einem Sozialraum mit Kindesschutz verknüpft sind.

Von Sonja Möller