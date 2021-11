Dem Eichhörnchen schmeckt‘s!

Wohlgenährt geht der Nager am Hücker Moor in Spenge in den Winter

Das schöne Wetter der vergangenen Tage lockte so einige Naturfotografen ins beliebte Naherholungsgebiet. Bei wunderbarem Herbstlicht und bei jetzt wenig belaubten Bäumen gelingt so manch schöner Schnappschuss. So lässt sich dieses Eichhörnchen keineswegs an seiner Futterstelle von den Fotografen stören. Geschickt hält sich der kleine Kobold mit seinen Hinterbeinen an dem dünnen Geäst einer Hainbuche fest und nascht ausgiebig an den Samenständen des Baumes.