„Dem Eis kann man nicht trauen“

Von Herbst 2019 bis Oktober 2020 driftete der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern, festgefroren an einer Eisscholle, durch das Polarmeer. Mit dabei die Physikerin und Ozeanographin Dr. Sandra Tippenhauer, die am Dienstag, 26. Oktober 2021, um 19.30 Uhr in der Löhner Werretalhalle von ihrer Mitwirkung an der MOSAiC-Expedition berichtet.

MOSAiC – das steht für Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate (also eine Untersuchung des arktischen Klimas durch Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen). Dieses internationale Forschungsvorhaben wurde vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut koordiniert, dem Arbeitgeber von Sandra Tippenhauer. Trotzdem war nicht von Anfang an klar, ob sie an der Forschungsexpedition beteiligt sein würde.