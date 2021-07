„Dem Gemeinwohl verpflichtet“

Die Sparkasse Paderborn-Detmold, hier die Hauptfiliale an der Hathumarstraße in Paderborn, hatte angekündigt, mehrere Filialen in der Region zu schließen. Die Links-Fraktion kritisiert diese Entscheidung und erinnert an den Hauptzweck der Sparkasse – die Versorgung aller Bevölkerungsschichten auch in strukturschwachen Regionen.

Foto: Jörn Hannemann