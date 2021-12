Dem IS-Terror entkommen, die Eltern unerreichbar fern

An den Abschied im Nordirak erinnert sich Aboud auf den Tag und die Stunde genau: Am 12. August 2015 um 8.55 Uhr umarmen die Eltern den ältesten Sohn, damals 19 Jahre alt, ein allerletztes Mal.

An den Feiertagen fehlt dem Iraker Aboud in Schlangen die Großfamilie ganz besonders

Der Vater spricht voller Sorge, die Mutter klammert in Tränen aufgelöst. Draußen wartet das Auto für die Fahrt an die türkische Grenze. Die folgende monatelange Flucht mit Fernbussen, durch Grenzflüsse, einigen Tagen in serbischer Haft, Hunger und Geldnot endet in Schlangen. Es folgen die Stationen Abendrealschule Paderborn und erfolgreich abgeschlossene Malerausbildung. Ein Beispiel gelungener Integration.