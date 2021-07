„Dem Maler beim Künstlerwerden zuschauen“

Werther

Ein 20-jähriger Mann, der inmitten des bäuerlichen Lebens aufwächst und mit seiner Malerei auch ein bisschen aufbegehrt gegen seine damalige Umwelt – auch das spiegelt sich in den frühen Werken Peter August Böckstiegels wider. Zu sehen sind diese Bilder jetzt erstmals in einer eigenen Ausstellung, die am Sonntag, 11. Juli, eröffnet wird.

Von Volker Hagemann