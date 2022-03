Dem Radon auf der Spur

Die ersten Mitarbeiter schwärmen seit vergangenen Dienstag aus. Der Geologische Dienst Nordrhein-Westfalen lässt in den kommenden sechs Monaten landesweit die Konzentration von Radon in der Bodenluft prüfen. Die Sennegemeinde Schlangen gehört zu den landesweit 260 Messpunkten.

Radon ist ein geruchsloses radioaktives Edelgas. Es entsteht laut Definition des Geologischen Dienstes durch den natürlichen Zerfall des chemischen Elements Uran. Beide Elemente treten in jedem Gestein, in jedem Boden und sogar in Baustoffen auf – meist jedoch nur in geringen und für den Menschen ungefährlichen Mengen.