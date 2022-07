Dem Rödinghauser Highspeed-Internet läuft die Zeit davon

Für das geplanten Rödinghauser Turbo-Internet wird es langsam knapp. In wenigen Tagen entscheidet sich, ob ein großer Teil der Bevölkerung der Wiehengemeinde künftig im flotten Tempo durchs World Wide Web surfen kann. Allerdings ist fraglich, ob die dafür nötigen Voraussetzungen bis dahin erreicht werden. Bürgermeister Siegfried Lux wendet sich daher in einem Appell noch mal an alle Bürger.

33 Prozent der möglichen Haushalte müssten im Zuge der derzeit laufenden Nachfragebündelung zum flächendeckenden Glasfaserausbau einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abschließen. Doch nach der letzten Wasserstandsmeldung des Unternehmens vom vergangenen Freitag ist nun fraglich, ob dieser Wert bis zum Stichtag am 9. Juli erreicht wird. Denn laut Katharina Kroll von der Marketingabteilung von Deutsche Glasfaser fehlen noch einige Prozentpunkte bis zum Erreichen des Ziels. Demnach hätten sich im Gebiet Bruchmühlen und Heidestraße bislang 23 Prozent der infrage kommenden Haushalte für einen Vertrag mit dem Unternehmen entschieden, im Bereich Jerusalemstraße und Dreianger seien es 14 Prozent, in Ostkilver 31 Prozent, im Pievit 36 Prozent, im Rödinghauser Ortskern 19 Prozent, in Schwenningdorf und Bieren-West 25 Prozent sowie in Westkilver ebenfalls 25 Prozent. Katharina Kroll teilt daher mit: „Der Bereich Pievit hat weiterhin die Nase vorn und bereits die 33-Prozent-Marke geknackt – allerdings sind wir insgesamt erst bei 24 Prozent, was bedeutet, dass wir noch 9 Prozent benötigen, damit der Glasfaserausbau flächendeckend realisiert werden kann.“ Gestartet war die Abfrage bereits am 23. April – also vor knapp zweieinhalb Monaten.