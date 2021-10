Demenz rückt in den Fokus

Die Einrichtungsleitungen Annette Wennrich vom Helene-Schweitzer-Haus und Bernadette Linhoff vom St.-Rochus-Seniorenhaus sowie Antje Hölscher vom Betreuungsdienst Selma mobil und Quartiersarbeiterin Karola Schmidt von der Johannesstiftung engagieren sich in gemeinsamen Projekten für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Mit Informationen und Selbsterfahrung soll den Bürgern das Thema Demenz näher gebracht werden. Im sogenannten Demenz-Parcours können Interessierte unter Anleitung Alltagssituationen erproben, Aufgaben lösen – und nachfühlen wie diese von Menschen mit Demenz erlebt werden.

Die Mitglieder der AG stehen am Info-Stand für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Eine besondere Erfahrung können Besucher machen, wenn sie mit der E-Rikscha – gesteuert von Hanna Liedtke, im Tandem nebeneinander sitzend – eine kleine Rundfahrt in die heimatliche Umgebung unternehmen. Es braucht nichts weiter als warme Kleidung, um vor Ort in diesen Genuss zu kommen. Hier können Interessierte erfahren, dass Erinnerungen, Mobilität, Sicherheit und gemeinsame Freude nicht nur für Menschen mit Demenz wichtige Säulen im Leben sind. Der Info-Stand und die E-Rikscha sind zu finden an der Haupttreppe zum Rathaus in Steinheim am 21. Oktober von 15 bis 17 Uhr, so die Veranstalter.