„Demokratie ist verletzlich“

Widerstandskämpfer Dr. Wolfgang Welsch spricht zum Tag der Deutschen Einheit bei CDU in Herford

Herford

Ein eindrucksvolles Bekenntnis zur Demokratie und zur Freiheit hat am Sonntag Dr. Wolfgang Welsch in Herford abgelegt. Der ehemalige Widerstandskämpfer, der sieben Jahre in Stasi-Haft verbrachte und später im Westen nur knapp drei Anschlägen durch ostdeutsche Agenten entkam, war Gast des CDU-Kreisverbandes Herford und Referent bei der Feierstunde anlässlich des Tages der deutschen Einheit im Stadtpark Schützenhof.

Von Stefan Wolff