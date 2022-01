„Demokratie und Freiheit sind nicht selbstverständlich“

Höxter

Anlässlich des internationalen Gedenktages für die Opfer des Holocausts haben die Stadt Höxter und die Jacob Pins Gesellschaft in Kooperation mit der Volkshochschule auf dem jüdischen Friedhof in der Gartenstraße mit einer Gedenkfeier an die ermordeten Juden aus Höxter und der Region erinnert. Weitere Gedenkfeiern fanden in mehreren Orten des Kreises Höxter statt, beispielsweise in Beverungen und Holzminden.

Von Lea Henneke