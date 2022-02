Demonstranten versuchen Katz-und-Maus-Spiel in Paderborn

Paderborn/Salzkotten

Obwohl die Gruppe „Grundrechte Paderborn“ keine Veranstaltung angemeldet hatte, sind am Montagabend teilweise bis zu 2000 Gegner der Corona-Maßnahmen in Paderborn zusammengekommen und über die Promenaden am Inneren Ring gezogen.

Von Dietmar Kemper und Jörn Hannemann