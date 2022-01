Demos in Bünde: Polizei achtet auf Maskenpflicht

Bei den kommenden Montagsdemos in Bünde könnte die Polizei bei Verstößen gegen die Coronaschutzordnung vermutlich härter durchgreifen – vor allem was die Maskenpflicht angeht.

Die Ordnungshüter werden die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen bei den Demos an den kommenden Montag in Bünde genau im Blick behalten.

Wie berichtet, hatten die Beamten auch den jüngsten sogenannten Lichterspaziergang – weil er mal wieder nicht ordnungsgemäß angemeldet worden war – recht schnell für beendet erklärt und eine Strafanzeige gegen unbekannt geschrieben. Die knapp 200 Gegner der Corona-Maßnahmen zogen trotzdem mit Lichterketten und Kerzen durch die Stadt. „Der Charakter der Versammlung war aber derart, dass wir im Rahmen der Verhältnismäßigkeit auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten verzichtet haben“, so Kreispolizeisprecher Uwe Maser. Der Beamte ergänzt: „Das heißt aber nicht, dass das in Zukunft so bleiben wird.“