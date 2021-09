Den Ärmsten der Armen helfen

Bad Lippspringe

Es sind Zahlen, die nachdenklich machen. Nach Angaben der Organisation „Brillen Weltweit“ sind 116 Millionen Menschen nur deshalb seh­behindert, weil ihnen eine Brille fehlt. Der weitaus größte Teil von ihnen lebt in den ärmsten Ländern der Welt. Der ökumenische Treff in Bad Lippspringe beteiligt sich deshalb an einer Aktion der Vincenz-Konferenzen im Kreis Paderborn und startet in diesen Tagen eine Brillen-Sammelaktion.

Von Klaus Karenfeld