Den Bünde-Gutschein gibt‘s nun als Scheckkarte und online

Bünde

Flexibler, digitaler, kundenfreundlicher: Die Kaufleute der Bünder Handel GbR haben ihrem bisherigen Geschenkgutschein-Modell einen komplett neuen Anstrich verpasst. „Unsere Vision ist, dass unsere Präsentkarten künftig auch in heimischen Supermärkten und Drogerien an der Kasse stehen – so wie die Gutscheine von Ikea und Co.“, sagt Christoph Lanvers, Beiratsmitglied der Händlervereinigung.

Von Daniel Salmon