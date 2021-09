Den größten Wunsch schon erfüllt

Am Dienstag öffnet der neue Jugendtreff Timeout im Richterhaus Nieheim – buntes Programm in den Herbstferien

„Wir alle, auch die Jugendlichen, haben hier wirklich viel Energie und Zeit reingesteckt“, sagt Anna-Lena Helmes, Leiterin des Jugendtreffs, „die Architektin hat die Kids immer in die Planungen mit einbezogen.“ Terrassenmöbel für die große Dachterrasse – das Highlight im neuen Timeout – sind bestellt und werden vom Jugendamt mitfinanziert. Eine Geldspritze der Bürgerstiftung Nieheim ermöglichte die Anschaffung eines neuen Pollbillard-Tisches. So etwas wie eine offizielle Einweihungsparty soll es auch geben. „Am 15. Oktober kommt eine Suchtprophylaxe-Fachkraft und mixt für uns alkoholfreie Cocktails“, so Anna-Lena Helmes.