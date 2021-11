Den Kampf der Zukunft trainieren

Wer das Wort Eingreiftruppe hört, denkt unweigerlich an Schießmanöver, Bodentruppen und Gefechte. Ganz anders in Sennelager: Dort herrscht Ruhe. Etwa 350 Soldaten des Alliierten Schnellen Eingreifkorps (ARRC) der NATO mit Sitz im britischen Gloucester üben dort vor allem Strategien und Kommunikation im Gefecht. Der Computer ist der wichtigste Verbündete.

NATO-Eingreiftruppe simuliert in Sennelager an Computern den Ernstfall – Namensänderung sorgt für Irritation

„Heute haben wir es mit einer neuen Art zu kämpfen zu tun. In Zeiten von Drohnen, Internet und gutvernetzten Akteuren geht es um clevere Analysen. Und um intellektuelle Auseinandersetzung“, sagt Generalmajor Kevin Copsey, der von 2009 bis 2012 die Barker-Kaserne in Paderborn geleitet hat und nun britischer Chef des Stabes des ARRC-Headquarters ist. Daraus, dass er an Paderborn hängt, macht er keinen Hehl. Auch nicht daraus, dass er sich dafür eingesetzt hat, dass diese NATO-Übung in Sennelager und nicht in Großbritannien stattfindet. „Ich liebe es hier“, sagt er. Und er habe sich gefreut, für einige Wochen zurückzukommen.