Den Klimaschutz im Blick

Tim Vollert, das Gesicht von Fridays for Future in Beverungen, spricht am Dampferanleger zu den Demonstranten. Tim Vollert, das Gesicht von Fridays for Future in Beverungen, spricht am Dampferanleger zu den Demonstranten.Achtsamkeit gleich Klimaschutz propagieren diese Teilnehmer der Kundgebung.Im Anschluss an die Kundgebung zog der Demonstrationszug durch die Weser- und Lange Straße, vorbei am BGZ-Büro.

Foto: Alexandra Rüther