Den Menschen etwas Gutes tun

Katharinenmarkt in Delbrück vom 16. bis 19. September soll möglichst „normal“ laufen

„Wir haben lange und intensiv diskutiert und beschlossen, den Katharinenmarkt so zu planen, wie die Menschen weit über die Region hinaus unser Volksfest kennen. Den Markt vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges abzusagen, würde nichts verändern. So haben wir uns entschlossen, den Menschen in unserer vom Ehrenamt geprägten Stadt etwas Gutes zu tun und den Katharinenmarkt möglichst normal stattfinden zu lassen“, sagte jetzt Delbrücks Bürgermeister Werner Peitz bei der Bekanntgabe des Katharinenmarktprogramms. Gemeinsam mit dem Festausschuss stelle er auch einige Änderungen vor.