Antonius-Gottesdienste in Fürstenau: Berechtigungskarten werden ausgegeben – bekannte Prediger

Fürstenau

„Für die Reihe der Antonius-Gottesdienste 2022 haben wir den Titel ‚KraftWorte‘ nach einem längeren Austausch in unserem Arbeitskreis gefunden“, erklärt Pastor Thomas Nal. Die Menschen seien momentan an vielen Stellen mit Veränderungen konfrontiert und sehnten sich oft nach Ermutigung und Kraft in ihrem Alltag.