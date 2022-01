Den Nachwuchs im Blick, die Zukunft vor Augen

Vom Corona-Hilfsfonds für Studierende, Förderungen für wissenschaftliche Projekte und ausgezeichnete Absolventinnen und Absolventen über neue Entwicklungen an der Universität bis hin zu Fragen rund um einen gelungenen Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der Arbeitswelt: Vorstand und Mitglieder der Universitätsgesellschaft Paderborn (UG) haben sich getroffen, um gemeinsam auf das vergangene Vereinsjahr zurückzublicken und mit den Vorstandswahlen die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Die scheidende Vorsitzende der Universitätsgesellschaft, Heike Käferle, beendete mit der Versammlung ihre aktive Zeit im Vorstand. Ihr bisheriger Stellvertreter, Dr. Andreas Siebe, wurde im Rahmen der Vorstandswahlen zum ersten Vorsitzenden gewählt. Als neues Gesicht übernimmt die studierte Wirtschaftsinformatikerin und promovierte Informatikerin Dr. Monika Walter das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden. Der aktuelle Schatzmeister Karsten Pohl und der bisherige Schriftführer Wolfgang Walter wurden von den Mitgliedern in ihren Ämtern bestätigt.

„Insbesondere die Unterstützung von Projekten und die erfolgreiche Durchführung des Corona-Hilfsfonds sind mir wichtig gewesen“, erinnerte sich Käferle an ihre Zeit im Vorstand und an inspirierende Uni- und UG-Veranstaltungen zurück. Ein weiterer Höhepunkt sei die Förderung für den AStA-Stadtcampus gewesen. Sie dankte den Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit und Universitätspräsidentin Prof. Dr. Birgitt Riegraf für ihr Engagement in der Gesellschaft.

Modernes Corporate Design

Im vergangenen Jahr konnte die UG wieder Preise für herausragende Absolventinnen und Absolventen, das Engagement einer internationalen wissenschaftlichen Mitarbeiterin sowie Zuschüsse für Online-Tagungen und ein Filmfestival vergeben. „Wir haben die Zeit außerdem genutzt, um der Universitätsgesellschaft ein modernes Corporate Design zu geben und freuen uns, in diesem Jahr die Jugendrotkreuz-Aktion ‚Sterne erfüllen Wünsche‘ für bedürftige Kinder aus dem Kreis Paderborn auf dem Campus zu begleiten“, so Käferle. Abschließend bedankte sie sich bei allen Mitgliedern, die dem Verein 1991 beigetreten sind und somit seit 30 Jahren der Gesellschaft angehören.

Starkes Signal der Solidarität

Auch der Bericht des Schatzmeisters Karsten Pohl fiel positiv aus: „Der Verein verfügt über eine solide finanzielle Basis, um weiterhin wichtige Projekte der Universität zu fördern.“

Universitätspräsidentin Riegraf dankte der scheidenden Vorsitzenden Käferle sowie der UG und den Mitgliedern für ihr Engagement, insbesondere bei der Einrichtung des Corona-Hilfsfonds im April 2020, der eine große Unterstützung und ein starkes Signal der Solidarität mit den Studierenden gewesen sei.