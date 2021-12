Den Pieks gab‘s an der Waschstraße

Die Corona-Schutzimpfungen in Stemwede sind stark nachgefragt.

226 Menschen werden innerhalb von zwei Stunden am Hahme-Markt in Stemwede geimpft

Die Impfwilligen ließen sich bei der Aktion am Haldemer Hahme-Markt auch vom Regen nicht abschrecken. Sie erhielten bei der gut organisierten Aktion entweder ihre Erst-, Zweit- oder auch Auffrischimpfung.

Aufgrund der sehr erfolgreichen Impfaktion in September gab es jetzt erneut die Möglichkeit für die Bürger, sich am Hahme-Markt in Stemwede-Haldem einfach und unkompliziert eine Impfung gegen Corona abzuholen. Dabei war es bei dieser Sonntagsaktion egal, ob sich die Menschen dort die erste, zweite oder Booster-Impfung wünschten.