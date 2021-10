„Den Prinzen hat‘s echt erwischt“

Woran erkennt man eine echte Prinzessin? Natürlich an ihrer Empfindsamkeit. So jedenfalls erzählt es Hans Christian Andersens Märchen „Die Prinzessin auf der Erbse“.

Rebecca Oh spielt bei der Aufführung im Theater im Park die unkonventionelle Prinzessin, die trotz des dicken Matratzenturms die Erbse erspürt haben will.

Den Beweis jener Empfindsamkeit liefert in dem Klassiker die vielzitierte Erbse, die in den Matratzen der Heiratskandidatin versteckt ist. Und weil die Probandin den Störfaktor aufgespürt haben will, ist sie offenbar die rechte Braut für den Königssohn. So erzählt es der dänische Autor.