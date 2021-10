Den Riegel vorschieben

Paderborn

Ende Oktober werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt, abends wird es schneller dunkel. Höchste Zeit also, den Wohnungseinbruchschutz zu überprüfen. Informationen dazu bietet die Kreispolizeibehörde Paderborn am Samstag und Sonntag, 30. und 31. Oktober, von 10 bis 16 Uhr im Kreishaus Paderborn in der Aldegreverstraße an.