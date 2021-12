Den Standort Halle mit Ideen stärken

Die große IHK Ostwestfalen zu Bielefeld hat erst kürzlich eine „Heimat Shoppen“-Kampagne ins Leben gerufen, die in diesem Falle in Rheda-Wiedenbrück das Einkaufen bei den örtlichen Geschäften unterstützen soll. Das ist aus Sicht von Frank Hofen eigentlich immer eine gute Idee. Doch der hiesige Innenstadtmanager ist zusammen mit vielen kreativen Akteuren und Geschäftsleuten in Halle längst schon ein gutes Stück weiter. Die schon vor Jahren für Halle konzeptionierte Kampagne „Kauf im Ort“ ist in 2021 mit der „Lieblingsplatz“-Kampagne stringent weiterentwickelt worden. Und Frank Hofen hat auch im neuen Jahr noch eine Menge vor und weiß, dass im Kreativteam viele neue Ideen ausgebrütet werden. Und so können die Haller sich noch auf einiges gefasst machen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar