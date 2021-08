Den Toten ein Gesicht geben

Bielefeld

Heinz Erwin Paul kam am 8. Juni 1944 als Obergefreiter des Flakregiments 11 in Thomnassowka an der Ostfront ums Leben. Johanne Horstmann aus Altenhagen starb am 29. August 1944 im Konzentrationslager Ravensbrück. Michael Lloyd war 21 Jahre alt, als der Bomber der Royal Airforce, den er steuerte, am 22. Oktober 1943 über Bielefeld abgeschossen wurde und an der Kammeratsheide abstürzte.

Von Hendrik Uffmann