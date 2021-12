Freie Fahrt an der Laarer Straße: Die Bauarbeiten an der Kreuzung zur Stedefreunder Straße sind beendet.

Bauarbeiten an Laarer Straße in Herford beendet – Diebrocker Straße in der Winterpause

Am Tag vor Heiligabend wurde die neue Ampelanlage aufgeschaltet, die den Unfallschwerpunkt entschärfen soll. Seit April hatte Straßen NRW die Kreuzung in fünf Abschnitten umbauen lassen. Auch eine Linksabbiegerspur wurde angelegt. An der 500 Meter langen Ausbaustrecke entstanden zudem zwei Bushaltestellen, an der Nordseite ein Radweg, der wegen fehlenden Grunderwerbs aber vor einem Acker endet.