Den Unternehmen Rahmen setzen und Freiräume lassen

„Sind Sie nun eine grüne Schwarze oder eine schwarze Grüne?“, will Axel Reimers als Gastgeber des Online-Gesprächs von Dr. Mechthild Frentrup wissen. „Als Demokratin mache ich Politik für Menschen und finde mich in der CDU wieder“ so lautet die Antwort abseits jeglicher Farbenspielerei. Der Dreiklang aus Umwelt, Wirtschaft und Nachhaltigkeit prägt ihr Programm, das die Kandidatin im Wahlkreis 94 auch als NRW-Landtagsabgeordnete für die Region umsetzen will.

CDU-Landtagskandidatin Dr. Mechthild Frentrup stellt sich in Zusammenarbeit mit der Haller CDU in einem Online-Gespräch vor

Sollte sie im kommenden Mai gewählt werden, kündigt sie schon jetzt eine feurige Rede zur Zukunft der Landwirtschaft an. Neben einer Steigerung der Frauenquote strebt sie einen Sitz im Agrarausschuss des nordrhein-westfälischen Landtages an, sagt die 47-jährige Unternehmensberaterin und Mutter von drei Kindern. Sie ist in Steinhagen geboren, hat am Haller Kreisgymnasium ihr Abitur gemacht und lebt auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Steinhagener Bauerschaft, auf dem Ströhen.