Den Wendehammer öffnen?

Alle anderen Bereiche sind (lange) fertig – ganz zum Schluss der Ortskernsanierung geht es im kommenden Jahr an die Alte Kirchstraße.

Der „Appendix“ in der Neugestaltung der Steinhagener Mitte also gewissermaßen – immer wieder hintenangestellt, weil zunächst auf dem Schlichte-Gelände das Mehrfamilienhaus fertig sein sollte und 2020 Corona kam. „Doch nächstes Jahr müssen wir bauen, weil der Förderbescheid der Bezirksregierung die Ausführung bis Ende 2022 festlegt“, sagte Bauamtsleiter Stephan Walter dem WESTFALEN-BLATT. Im Haupt- und Finanzausschuss wurden am Mittwochabend die Pläne vorgestellt.