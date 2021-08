Denkmal tief im Wald ist marode

Doch die letzte Ruhestätte ist in einem beklagenswerten Zustand. Bereits 2012 hat das Orkantief Kyrill einen Baum auf die Umfassungsmauer der Grabstätte gedrückt und so einen Teil der rückwärtigen Mauer beschädigt. Durch Forstarbeiten wurde die Einfassungsmauer beschädigt, sodass diese in weiten Teilen umgestürzt ist. Zudem ist eine Linde auf die Grabstelle gefallen und hat einen Schaden an den Deckplatten der Mauer verursacht.

Der Scherfeder Bezirksausschuss und dessen Vorsitzender Johannes Thonemann (CDU) hatten den Zustand des Grabes zuletzt deutlich kritisiert. Jetzt liegt der Verwaltung ein Angebot vor, wie die Anlage über fünf Bauabschnitte restauriert werden kann. Der Bauausschuss hat das Thema am Donnerstag, 26. August, zur Entscheidung auf dem Tisch.

Fördergelder könnten fließen

Die Gesamthöhe der Kosten für die Sanierung liegen bei stattlichen 145.733 Euro. Das Land übernimmt in solchen Fällen oft bis zu 30 Prozent der Summe, auch Fördergelder von der Stiftung Deutscher Denkmalschutz (DSD) könnten fließen.

Bürgermeister Tobias Scherf bittet die Kommunalpolitik, für das Sanierungsvorhaben grünes Licht zu geben. Die Stadt als Eigentümer sei für die Unterhaltung und Verkehrssicherung an der Anlage verantwortlich. Trotz jahrelanger Recherche seien Erben oder unterhaltungspflichtige Nachkommen der Familie Rosskam nicht zu ermitteln. Ein entfernter Verwandter aus Berlin wolle vielleicht einen Zuschuss geben.