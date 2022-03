Denkmäler für den Artenschutz

Nieheim/Brakel

Raphael Strauch ist Bildhauer aus Leidenschaft, Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz liegen ihm am Herzen. Sie greift der Helmerner auch mit seinen Tierplastiken auf. Zwölf Stück sind es, die im vergangenen Jahr unter dem Motto „Demonstrationszug der Tiere“ an unterschiedlichen Orten zu sehen war. Überwintert haben die signalroten Plastiken an unterschiedlichen Orten in Gehrden. Von dort aus geht es nun nach Holzhausen, wo sie vom 1. April an auf dem Nieheimer Kunstpfad zu sehen sein werden.

Von Marius Thöne