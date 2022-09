Denkwürdiger Theaterabend in Beverungen

„Er hat Danke zu mir gesagt.“ Es gibt Sätze, die erzählen eine ganze Geschichte. So auch dieser, vorgetragen von dem Schauspieler Marco Michel in dem fulminanten Einpersonenstück „Ein Kuss“, das die Kulturgemeinschaft zur Eröffnung der Abo-Saison auf die Bühne brachte. Und mit „Ein Kuss“ wurde die Latte für die nachfolgenden Stücke sehr hoch gelegt.

In 75 aufwühlenden Minuten spielte Michel das Leben des schweizerisch-italienischen Malers Antonio Ligabue (1899-1965). Ligabue kam als Baby zu Pflegeeltern, kam wegen Schwachsinns in ein Jugendheim, später zeitweise in die Psychiatrie und wurde als 18-Jähriger wegen Landstreicherei nach Italien ausgewiesen, wo sein angeblicher Vater herstammte.

Leben im Wald

In Gualtieri lebte er in einer Hütte oder im Wald, konnte sich nicht mit der Bevölkerung verständigen, weil er kein Italienisch sprach – und hatte nur seine Malerei und Bildhauerei. In den 1950-er Jahren wurde er entdeckt und gefördert, hatte verschiedene Ausstellungen und musste die Kunst dann wegen der Lähmung der rechten Hand aufgeben. Inzwischen werden seine Werke der „Art brut“ zu sechsstelligen Preisen gehandelt.

Flehen um Aufmerksamkeit

„Hast Du mich gerne, wenn ich Dir ein Bild schenke? Gibst Du mir dann einen Kuss?“ Michel interpretierte Ligabues Leben als ein ständiges Flehen und Betteln um Aufmerksamkeit, um Anerkennung in Selbstgesprächen oder zum Teil erdachten Dialogen, in denen er sein eigener Partner war. Und er illustrierte sein Bemühen durch großflächige Kohlezeichnungen, die er während der Deklamation anfertigte.

Über die Intention zu dem Stück erzählt er: „Es interessierte mich, eine Geschichte auf die Bühne zu bringen, die von einem Menschen erzählt, von dem man sich im Alltag eher distanzieren würde. Die Grenze zwischen uns und anderen ist für mich eine Illusion, die man im Theater einfacher hinterfragen und überwinden kann.“

Mit Standing Ovations verabschiedeten die Zuschauerinnen und Zuschauer den Schauspieler nach einer denkwürdigen Vorstellung.