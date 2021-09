Der 162. Todesfall

Im Kreis Paderborn hat es nach Angaben des NRW-Landeszentrums Gesundheit (LZG) von Samstag den 162. Todesfall in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion gegeben. Zuletzt war am vergangenen Dienstag ein Todesfall zu beklagen gewesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bewegte sich im Kreis am Wochenende unter 50. Sie sank von 51,6 am Freitag auf 46,7 am Samstag. Der Sonntagswert betrug 47, was 145 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen entspricht.

Der Blick in die Paderborner Nachbarkreis ergab nach Angaben des LZG folgendes Bild: Gütersloh 56,5 – Hochsauerlandkreis 45,2 – Höxter 27,9 – Lippe 145,8 – Soest 48,8. NRW lag bei 58,3.