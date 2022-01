Der Abschied fällt schwer

21 Jahre lang ist Pfarrer Christhard Greiling schon in der Evangelischen Kirchengemeinde Steinhagen tätig – kaum vorstellbar, dass er das demnächst nicht mehr ist. Aber zum 1. Februar übernimmt der 56-Jährige eine Pfarrstelle an einer Förderschule in Lippinghausen, Ortsteil der Gemeinde Hiddenhausen im Kreis Herford.

Pfarrer Christhard Greiling wechselt nach 21 Jahren in Steinhagen in die Kirchengemeinde Hiddenhausen

„Es gibt dort eine vollumfängliche Pfarrstelle, die ich übernehme. Ich bin dort Religionslehrer und Seelsorger, mache aber auch den Konfirmandenunterricht“, so Greiling. Den hohen Grad an Individualisierung für die bestmögliche Förderung der mehr als 200 Kinder und Jugendlichen an der Gesamtschule findet er attraktiv. Und obwohl sein vordringliches Ziel natürlich ist, daran mitzuarbeiten, weiß er aber auch: „Mein Anliegen ist die Vernetzung. Ich möchte auch, dass die Schule in der Umgebung wahrgenommen wird.“