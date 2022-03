Der „Anwalt ohne Recht“

Viele jüdische Namen sind aus Nieheim bis heute bekannt. „Wer aber war der Jurist Ernst Ikenberg, der am 13. März 1902 in Nieheim geboren wurde? An ihn erinnerte zu seinem 120. Geburtstag der Historiker Peter Schulze aus Hannover im Heimat- und Sackmuseum Nieheim mit dem Vortrag „Dr. Ernst Ikenberg – Leben und Schicksal eines Nieheimer Juden“.

Erinnerungskultur nannte Nieheims Stadtheimatpfleger Ulrich Pieper (links) den Vortrag, den der Historiker Peter Schulze über das Leben und Schicksal Ernst Ikenbergs hielt, der am 13. März vor 120 Jahren in Nieheim geboren wurde.

Der Historiker Peter Schulze hat das Leben Ikenbergs in seinem von der Rechtsanwaltskammer Oldenburg herausgegebenen Buch „Anwalt ohne Recht“ nachgezeichnet. Stadtheimatpfleger Ulrich Pieper, langjähriger Forscher jüdischen Lebens in Nieheim, hatte zu dieser Stunde des Erinnerns eingeladen, die dazu dienen sollte, sich stellvertretend für viele mit einer jüdischen Lebensgeschichte in Nieheim zu beschäftigen, aber auch zu dokumentieren, wie zynisch die Ausgrenzung der jüdischen Mitbürger war. Schulze bereitet eine ausführliche Publikation über das Leben Ikenbergs vor, die noch in diesem Jahr mit dem Heimatverein Nieheim vorgestellt wird.