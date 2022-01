Der Architekt mit der Kamera

Warburg

„Auf das Leben! – Für das Leben!“ – so lautet der Titel einer Serie über das jüdische Leben in Warburg, die sich an einer unlängst zu Ende gegangenen Ausstellung im Museum im „Stern“ orientiert. Diesmal geht es um Fritz Block, der im Januar 1889 in Warburg geboren wurde und später Karriere als Architekt und Fotograf machte.